Michael van Praag herkozen in bestuur UEFA, verliest post als vicevoorzitter

Laatste termijn

Van Praag gaat, net als bij de KNVB, zijn laatste termijn in

Van Praag houdt zich bij de UEFA bezig met kwesties als de veiligheid in stadions, supporters en de aanpak van matchfixing. Hij gaat, net als bij de KNVB, zijn laatste termijn in. Het hervormingsplan waarmee de UEFA woensdag instemde, schrijft voor dat bestuursleden na drie termijnen van vier jaar moeten plaatsmaken voor nieuw bloed.



Van Praag verloor woensdag volgens verwachting zijn in 2013 verworven post van vicevoorzitter. Waar zij voorheen op basis van ervaring werden vergeven, krijgen nu de zwaarste portefeuilles voorrang in het bestuur. Van Praag: 'Een vicepresident is niet machtiger. Hij komt alleen wat vaker met het bestuur bij elkaar. En je mag de voorzitter vervangen als die een keer niet kan.'



De Amsterdammer concurreerde met tien anderen om acht vacante plekken in het bestuur van de UEFA. Behalve Van Praag werden onder meer de Poolse ex-international Zbigniew Boniek en oud-scheidsrechter Karl-Erik Nilsson gekozen of herkozen.