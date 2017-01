Michael van Gerwen verslaat Van Barneveld en staat in finale WK darts

Het Nederlandse onderonsje ging in het begin gelijk op, maar na de 2-2 nam Van Gerwen afstand. De halve finale was van hoog niveau, met in totaal 29 keer de maximale score van 180 punten. Van Gerwen haalde een gemiddelde van ruim 114 punten per beurt.



Anderson staat voor het derde jaar op rij in de finale van het WK. Hij won op nieuwjaarsdag van landgenoot Peter Wright met 6-3.



Anderson, die ook wel de 'Flying Scotsman' genoemd wordt, werd in 2015 wereldkampioen toen hij Phil Taylor versloeg en vorig jaar prolongeerde hij zijn titel door Engelsman Adrian Lewis te verslaan. Michael van Gerwen werd in 2014 nog wereldkampioen.