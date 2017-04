Met speels gemak wint Feyenoord in Arnhem, landstitel lonkt

Vitesse-coach Fraser, die topscorer Van Wolfswinkel (schorsing) en steunpilaar Miazga (geblesseerd) miste, eiste scherpte van zijn ploeg, maar stelde vooraf ook: 'Natuurlijk laten we een doorgebroken speler lopen in plaats van hem onderuit te halen met de finale voor de boeg. Daar ga ik niet over liegen.'



Fraser, die als voetballer Feyenoord lang diende, oogde nog het meest fanatiek tijdens het treffen. Zijn ploeg spande zich slechts bij vlagen in. Kolderiek was soms het balverlies. Spelmaker Baker ging er halverwege de eerste helft bij de eigen achterlijn bij zitten waardoor Feyenoordspits Jørgensen simpel verder kon.



De Deense topscorer tekende zijn twee treffers al voor rust aan. In de tiende minuut reageerde hij attent op een afgeketst schot van Toornstra, een dik kwartier later liet Büttner zich de bal simpel afnemen door El Ahmadi, Jørgensen kwam daarop in balbezit, stak Toornstra rechts weg, liep door en kopte de voorzet in. Vitesse-keeper Room leek nog redding te brengen, maar deed dat achter de doellijn.