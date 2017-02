Met Ajax ging best iets goed tegen Legia, maar nog veel meer fout: 0-0

Poolse kansen

Het is dit seizoen best leuk om naar Ajax te kijken, met name omdat de ploeg van trainer Bosz de bal snel probeert te veroveren. Het probleem in Stadion Wolska Polskiego was dat Ajax de bal ook meteen weer kwijt was. Dan schiet al dat jagen niet op. Gevaarlijk balverlies van Tete, vervanger voor de zieke Veltman, en Sinkgraven, brak het ritme van Ajax in de eerste helft.



Doelman Onana lette telkens goed op. Hij is een meester voor zijn doel en beschikt over stijlvolle reflexen. De beste Poolse kansen waren tot de rust voor spits Necid, voorheen van PEC Zwolle, en de Belg van Ghanese afkomst Vadis Odjidja. Ziyech had kunnen scoren als Younes de bal beter breed had gelegd.



Na rust was Legia zelfs dichter bij een doelpunt. Tete, kort voor tijd uit het veld gestuurd na zijn tweede gele kaart, voorkwam een treffer ten koste van een drieste actie. Schöne scoorde bijna voor Ajax, waar Kluivert nog inviel voor Traoré. Kluivert moest na het rood van Tete overigens weer naar de kant, omdat Bosz met verdediger Westermann de 0-0 wilde verdedigen.



Ajax zal het volgende week in Amsterdam moeilijk genoeg krijgen om de Polen af te schudden en de laatste zestien van de Europa League te bereiken. Eerst volgt een moeilijke uitwedstrijd in de competitie, zondag in Arnhem tegen Vitesse.