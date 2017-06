Mentale opkikker voor Rus dankzij kwartfinaleplaats op gras van Rosmalen

Paul Haarhuis ziet het niet zo zwart-wit. De captain van het Fed Cup- en Davis Cup-team zegt dat 'elke speler zijn dingetje heeft', al erkent hij dat vrouwen emotioneler zijn dan mannen. In het hoofd van de vrouw golft het, volgens hem, vaker op en neer. Hoge pieken, diepe dalen. Haarhuis: 'Elk punt is een emotie. Of het nu een goede of slechte bal is.'



Een grote rol speelt de service, meent Haarhuis. Op het snelle gras is het bij de mannen moeilijk om elkaar te breken. Bij de vrouwen is de service een stuk kwetsbaarder. 'Mocht een man niet in de wedstrijd zitten dan heeft hij altijd zijn service nog waarachter hij zich kan verschuilen. Een vrouw heeft dat wapen veel minder.'



Zo kan het dat een partij bij vrouwen richting het einde veel meer op en neer gaat. In dat licht bezien werd Richèl Hogenkamp donderdag in de tweede ronde op een typische manier uitgeschakeld. De 25-jarige Doetinchemse leidde in de derde set met 3-0, maar moest toch haar meerdere erkennen in de Kroatische Ana Konjuh (6-4, 3-6, 4-6).