Memphis Depay op weg naar Olympique Lyon

Depay is al de tweede aankoop van Van Gaal die deze maand wordt verkocht, na Morgan Schneiderlin

In totaal stond hij in anderhalf seizoen slechts zestien keer in de basisploeg tijdens een duel voor de Premier League, gelardeerd met twee doelpunten. 'Ik ben beter dan ik was bij PSV', zei hij in oktober nochtans tegen de Volkskrant. Hij motiveerde die uitspraak door het hoge niveau van de trainingen te benoemen, met een aantal van de beste spelers van de wereld. Depay hoopte destijds nog op meer kansen van Mourinho, maar die bleven uit. Mourinho bouwt een nieuwe ploeg, maar hij stelt jongeren vooral op als ze aanmerkelijk beter zijn dan routiniers. Depay is al de tweede aankoop van Van Gaal die deze maand wordt verkocht, na Morgan Schneiderlin (Everton).



Olympique Lyon staat vierde in de Franse competitie. De club behaalde in het begin van de eeuw zeven landstitels op rij, maar is ingehaald door met name Paris Saint-Germain. Saillant is dat Lyon volgende maand in de Europa League speelt tegen AZ. Depay mag dan niet meedoen, omdat hij dit seizoen al in hetzelfde toernooi uitkwam voor United.