Media over Van Gerwen: 'Goddelijk talent en intimiderende mentale kracht'

'Messi van het darts'

Die Michael van Gerwen is een aardige darter, die komt er wel Verliezend finalist Gary Anderson

Darten is een spel gebaseerd op vertrouwen, schrijft The Telegraph. 'En als je, zoals Van Gerwen, weet dat je de beste bent, dan komt er een zekere sereniteit over je. (...) Dit was een van de meest adembenemende dartsvoorstellingen ooit. Op een avond als deze, als Van Gerwen het vakje van de triple 20 behandelt als zijn persoonlijke voodoo-pop, voel je je bijzonder bevoorrecht daar getuige van te zijn. Hij is een genie in zijn sport.'



The Mail noemde Van Gerwen al eens de Lionel Messi van het darts. 'In deze zinderende finale zagen we weer waarom deze krant hem zo noemt.'



Premier Mark Rutte belde net op het moment dat Van Gerwen de pers te woord moest staan. 'Ik ben ook blij met uw telefoontje'', zei Van Gerwen, om vervolgens aan de minister-president uit te leggen dat hij een fantastisch jaar achter de rug had en het fantastisch vond om zich voor de tweede keer in zijn loopbaan tot wereldkampioen te kronen. ''Iedereen leeft mee. Er hebben weer veel mensen gekeken.' Hij brak het gesprek daarna af. 'Er staan dertig tot veertig mensen voor mijn neus met een camera op me gericht.'



Anderson, de wereldkampioen van 2015 en 2016, toonde zich een sportieve verliezer. 'Die Michael van Gerwen is een aardige darter, die komt er wel', grapte de onttroonde kampioen.