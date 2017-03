Media lyrisch over mirakelzege gretig FC Barcelona: 'Comeback van de eeuw'

Comebacks in de Champions League Kwartfinale 2003-2004: AS Monaco – Real Madrid

4-2 voor Real Madrid werd het in het Santiago Bernabéu. In Monaco hielden ze geloof en versloegen ze twee weken later De Koninklijke met 3-1.



Kwartfinale 2003-2004: AC Milan - Deportivo La Coruna

In 2004 leek er niets aan de hand voor titelverdediger AC Milan, na de 4-1 overwinning op Deportivo La Coruna. Maar de Spanjaarden knokten zich terug naar een 4-0.



Finale 2004-2005: AC Milan – Liverpool

Wie de finale tussen AC Milan en Liverpool in 2005 live heeft gekeken zal het nooit meer vergeten. Met een 3-0 ruststand voor Milan leek de wedstrijd gespeeld. Maar Liverpool knokte zich terug naar 3-3- en won uiteindelijk met penalty’s.



Achtste finale 2013-2014: Olympiakos – Manchester United

Een hoofdrol voor Robin van Persie in de ontmoetingen met het Griekse Olympiakos. Een 3-1 verlies moest op Old Trafford worden goedgemaakt. Met een hattrick schoot Van Persie zijn ploeg naar de volgende ronde.



Kwartfinale 2014-2015: FC Porto – Bayern München

Einde verhaal voor Bayern München na de 3-1 voor een sterk spelend FC Porto? Niks daarvan. Bayern walste in de thuiswedstrijd met 6-1 over de Portugezen heen.

'Zo is sport, en zo hoort sport ook te zijn. Eens komt de dag dat de ander beter is. Gretiger. Enthousiaster', schreef Vissers twee weken geleden na de 4-0 overwinning van Paris Saint-Germain. Maar dat kon de club uit Parijs dus maar één wedstrijd volhouden. FC Barcelona bleef gisteravond 95 minuten lang vechten en geloven: ze waren gretiger, enthousiaster. Invaller Sergi Roberto maakte 20 seconden voor het fluitsignaal de 6-1, het wonder van Camp Nou was geboren.



'Een mirakelzege', 'magische avond', 'voetbalwonder' - het ongeloof spat deze morgen van de krantenkoppen af. Hoe was dit mogelijk? 'La Remontada, oftewel een wonderlijke en unieke comeback', schrijft Voetbal International. 'Dagenlang ging het erover in aanloop naar het weerzien tussen Barcelona en PSG. (...) Nog nóóit in de 61-jarige historie van de Europese clubtoernooien had een club een 4-0-verliespartij uit het heenduel goedgemaakt.'



Uit het wedstrijdverslag van de Volkskrant: 'De grootste grap was dat Barcelona niet eens geweldig speelde. Verre van zelfs. De thuisclub pakte vlot drie door PSG meegebrachte cadeaus uit, maar bleef verder lang tandeloos ondanks een bijna verzengende dominantie. Ver achter bleef de schoonheid bij de eerdere ontmoeting op Valentijnsdag toen PSG futuristisch voetbal speelde met nostalgische inzet.'



Voor de Franse sportkrant was het de reden om het woord 'inqualifiable' op het voorpagina te zetten: 'Onbeschrijfelijk'. Het was eenzelfde cover als 24 jaar geleden, toen Frankrijk na een verlies van Bulgarije in de blessuretijd het WK van 1994 misliep.



'Zes goals, zes, voor de geschiedenis!', kopt de Spaanse sportkrant La Marca. The Guardian tekent de woorden op uit de mond van Barcelona-trainer Luis Enrique: 'Dit is een sport voor gekken. Een unieke sport. Ieder kind dat vanavond in Camp Nou zat, zal deze avond nooit meer vergeten. Een stortvloed aan emoties. Als ik zou kunnen hadden de tranen over mijn wangen gestroomd.'



Ook The New York Times was aanwezig in Camp Nou. 'Na de 5-1 was het wonder zo dichtbij dat hoop omsloeg in geloof. 'Sí se puede, sí se puede', begon het publiek te zingen. Een zinnetje geleend van de vorige president Barack Obama: 'Yes, we can. Yes, we can. (...) Na de 6-1 danste het publiek van 96 duizend mensen. Ze zwaaide met de senyera, de Catalaanse vlag. Het gebouw trilde op z'n grondvesten, heel Europa trilde.'