Max Verstappens nieuwe auto: meer grip, snellere bochten

Hij is breder, sneller en stoerder. De nieuwe auto van Max Verstappen (19), de zogeheten RB13 die zondag via internet door zijn team Red Bull werd gepresenteerd, moet de ruim 200 van de 600 miljoen fans die de Formule 1 in de afgelopen negen jaar is kwijtgeraakt opnieuw verleiden. Of dat lukt, valt te bezien.



'Een van de mooiste auto's die we hebben gemaakt', zei Red Bull-teambaas Christian Horner vorige week al over de RB13.