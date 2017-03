Max Verstappen vijfde in Australië in foutloze maar anonieme race, Ferrari troeft Mercedes af

Niemandsland

Tijdens de start vertrokken de coureurs probleemloos van hun plaats, op Red Bull-coureur Daniel Ricciardo na. De teamgenoot van Max Verstappen kende een rampweekeinde in zijn geboorteland. Zaterdag crashte hij tijdens de kwalificatie. Zondag had hij al voor de racestart problemen met zijn versnellingsbak. Pas na twee ronden kon hij beginnen aan de wedstrijd. Na een halve race liet zijn versnellingsbak hem opnieuw in de steek, wat einde race betekende.



Ook Max Verstappens weekeinde verliep allesbehalve crescendo. Hij zei het al voor de race: zijn team, Red Bull, is na Mercedes en Ferrari op dit moment het derde team. Zowel wat betreft motor als chassis. Het gehele raceweekeinde zocht hij naar de juiste afstelling van zijn auto. Dat hij zich nog als vijfde wist te kwalificeren voor de race, viel hem mee.



Verstappen verwachtte tijdens de race in een soort niemandsland terecht te komen tussen de topauto's en de middenmoot. Hij bleek geen woord gelogen te hebben. De Nederlander reed een foutloze, maar anonieme race. 'Dit is het beste dat we konden doen', zei hij na de race berustend voor de camera van Ziggo Sport over zijn vijfde plaats.