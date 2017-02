Max Verstappen rijdt ruim 400 kilometer in nieuwe auto op testdag

De 19-jarige coureur vertrok dinsdagochtend met een rek vol sensoren op de neus van zijn auto uit de Red Bull-garage. Via het rek vergaarde hij informatie voor zijn technici over onder meer de luchtstromen rond de auto. De testdag op het circuit waar hij negen maanden geleden de eerste Grote Prijs van zijn loopbaan won, verliep voor Verstappen zonder noemenswaardige problemen.



'Het gevoel was meteen goed', zei hij dinsdag op zijn eigen website. Zijn auto oogde betrouwbaar. Dat was maandag wel anders toen Verstappens teamgenoot Daniel Ricciardo achter het stuur zat. De Australiër moest na vier ronden zijn auto al in het gras parkeren vanwege een sensorprobleem in de motor. Daarmee was de Red Bull-auto de eerste auto die de twijfelachtige eer had stil te vallen in het nieuwe Formule 1-seizoen.



Later in de middag kreeg Ricciardo ook nog problemen met zijn accu. Red Bull verloor zo kostbare testtijd, want de renstallen hebben dit seizoen slechts acht testdagen verdeeld over deze en volgende week om alles te weten te komen over auto's die tot een maand geleden nog op de tekentafel lagen.