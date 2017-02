Max Verstappen maakt eerste meters in nieuwe racewagen

Verstappens nieuwe auto Ingrijpende regelwijzigingen maken het mogelijk dat met de nieuwe Formule 1-auto's meer wordt geëxperimenteerd. Zo ook met Max Verstappens RB13. Gaat de sport nu veranderen? (+)

De 19-jarige coureur reed vanochtend rond 09.00 uur met een groot rek vol sensoren op de neus van zijn auto de garage uit op het circuit waar hij negen maanden de eerste Grote Prijs van zijn loopbaan won. Het rek was bedoeld om het team meer informatie te geven over onder meer de luchtstromen rond de auto.



De testochtend verliep voor Verstappen zonder noemenswaardige problemen. Zijn auto oogde betrouwbaar. Dat was maandag wel anders, toen Verstappens teamgenoot Daniel Ricciardo achter het stuur zat. De Australiër moest na vier ronden zijn auto al stilzetten in het gras vanwege een sensorprobleem in de motor.



Daarmee was de Red Bull-auto de eerste auto die de twijfelachtige eer had stil te staan in het nieuwe Formule 1-seizoen. Later in de middag kreeg Ricciardo ook nog problemen met zijn accu, waardoor hij 'slechts' vijftig rondjes kon rijden.