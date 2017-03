Max Verstappen kan pas over drie maanden over snellere motor beschikken

Bij de seizoensopening in Australië werd zondag duidelijk dat Red Bull het derde team is achter Mercedes en Ferrari. Verstappen finishte als vijfde. Met name op het gebied van motorvermogen kwam zijn auto tekort. De opmerkingen van Marko doen vermoeden dat die situatie de komende maanden niet verandert.



Verstappen zag de situatie al aankomen tijdens de testdagen in Barcelona, zei hij in Australië. Renault levert in de Formule 1 motoren aan Red Bull, Toro Rosso en aan het eigen fabrieksteam. Die drie teams kampten tijdens de testdagen allemaal met betrouwbaarheidsproblemen in het systeem dat remenergie in de motor omzet in extra vermogen.



Het lukte Renault niet de problemen op te lossen voor de eerste race, waardoor de Fransen ervoor kozen om pechgevallen en imagoschade te voorkomen. Het energieterugwinningssysteem van vorig seizoen werd in de Renault-motoren geïnstalleerd. Dat 2016-systeem is minder krachtig en 5 kilo zwaarder dan het 2017-systeem.