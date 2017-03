Max Verstappen doet stap achteruit bij seizoenstart in foutloze maar anonieme race

Betrouwbaarheid ten koste van snelheid

Autosportwebsite Motorsport meldde zaterdag dat het de Fransen niet was gelukt de problemen voor de eerste race te verhelpen, waarna Renault besloot voor de eerste races in te zetten op betrouwbaarheid ten koste van snelheid. Bij Red Bull groeit volgens ingewijden de onvrede over de aandrijving die sowieso minder hoog staat aangeschreven dan de motoren van Ferrari en Mercedes.



De seizoenstart was een hard gelag voor Verstappen. De gehoopte stap naar voren die Red Bull dit seizoen zou zetten na een bemoedigende tweede helft van 2016 werd in Melbourne een stap achteruit. Er zou het afgelopen weekeinde vanuit de Red Bull-garage zo af en toe jaloers zijn gekeken naar Ferrari. Dat team had het wel vanaf de eerste race goed voor elkaar, bleek zondag. Ferrari-coureur Sebastian Vettel won de race voor Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en Valtteri Bottas. Het was een zege waar de Formule 1 al een tijdje naar hunkerde.



In de afgelopen drie jaar won Mercedes 52 van de 59 races. Die verliepen meestal volgens het bekende recept, met Mercedessen die de eerste ronde gestaag wegreden bij de rest om niet meer achterom te kijken. In Melbourne was het anders. Geen moment lukte het Lewis Hamilton, die startte vanaf poleposition, de rode Ferrari van Vettel uit zijn spiegels te krijgen.