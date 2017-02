Mathieu van der Poel wint klassement Superprestige

Wereldkampioen en grote concurrent Wout van Aert eindigde wederom als tweede. Sinds het prolongeren van zijn titel in Bieles heeft hij in de regenboogtrui nog geen overwinning te pakken. Telkens bleek Van der Poel de sterkste.



Van der Poel verschalkte hem in de laatste ronde door een haarspeldbochtje niet fietsend, maar ineens lopend aan de binnenkant te nemen, waarmee hij de Belg volledig verraste. In Bieles was hij diep ontgoocheld over zijn tweede plaats: hij waande zich de beste, maar moest de Belg laten gaan na vier lekke banden. In de weken daarna keerde hij vier keer terug op het hoogste podium. Van Aert werd in Maldegem vierde en in Lille en Hoogstraten tweede. Vooral het verlies in Lille, zijn woonplaats, deed pijn.