Marije Joling wint NK allround: 'Voor ons team een mooie opsteker'

De ploeg van de 29-jarige Joling werd afgelopen zomer door onder anderen Michel Mulder en coach Desly Hill opgezet, maar een geldschieter werd niet gevonden. Die situatie is één seizoen nog wel vol te houden, maar als een sponsor uitblijft staat het voortbestaan van de ploeg onder druk. 'We zitten zonder geld en daar kan je een seizoen mee doorkomen, maar dan is het klaar.'



Joling hoopt dat haar nationale titel helpt in de zoektocht naar sponsoren. 'Individueel zou ik het nog een jaar kunnen volhouden, maar ik merk om me heen dat het bij anderen niet zo is. Het is voor de coaches ook niet te doen. Die verdienen er nul mee. Je teert in op je geld en op een gegeven moment is het op.'