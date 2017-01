Marianne Vos 'baalt gruwelijk' van zilver op WK veldrijden

Spektakelstuk

Ik wist dat ze achter me niet stil zaten. Ik wist ook dat ze niet zomaar meer konden aansluiten Marianne Vos Sanne Cant en Marianne Vos © EPA

Het WK voor de elitevrouwen was een spektakelstuk op een veeleisend, technisch zwaar en hier en daar verraderlijk glad parcours. Het traject, waarop de sneeuw aan het wegdooien was, vroeg uiterste concentratie. Vos zette snel aan, maar zag anderen, onder wie Cant en landgenote Lucinda Brand - die later als vierde zou eindigen - toch weer aanhaken. Een tweede versnelling leverde wel de beoogde voorsprong op, ook al omdat Cant in een afdaling met haarspeldbochtjes onderuit ging.



Vos waande zich op dat moment nog geen kampioen. 'Ik was er niet helemaal zeker van. Ik wist dat ze achter me niet stil zaten. Ik wist ook dat ze niet zomaar meer konden aansluiten.' Kort daarop schoot ze in een niet al te lastige passage uit haar klikpedaal en in een poging zich weer op gang te trekken, liep de ketting van haar fiets vast. Ze zag Kant voorbij komen, maar was op tijd mobiel om meteen aan te pikken. 'Ik raakte niet in paniek. De kans was nog niet verkeken, ik wist wel dat het moeilijk zou worden.'



Het was tot op het laatste stuivertje wisselen. Vos kreeg wel voor elkaar wat ze wilde: als eerste het gevaarlijk schuine talud af, op zo'n driehonderd meter voor de finish. Maar Cant ontwikkelde een veel hogere snelheid en schoot haar beneden voorbij. Dat bleek de beslissing. Vos: 'Ze had een snellere lijn en trok meteen door. Dat was heel knap.'