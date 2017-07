Marcel Kittel wint massasprint na lange, warme etappe

Marcel Kittel is op dit moment de snelste sprinter in het peloton. Dat is de simpele conclusie na deze etappe. De overmacht was groot voor de Duitser. Schijnbaar zonder moeite vloog hij in de laatste 100 meter over zijn concurrenten heen. Alsof ze in een klasse lager rijden.



'Ik zat ook in een uitstekende positie', zei Kittel direct na de finish. 'Daarom kon ik goed zien waar mijn concurrenten reden. Daar kon ik goed op reageren. Ik voel me goed, de groene trui is zeker een doel.'



Kittel won zowel in 2013 als in 2014 vier ritten, vorig jaar bleef hij op één etappezege steken. Met de diskwalificatie van Peter Sagan zijn de kansen op de groene trui groter voor de Duiter.