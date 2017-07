Marcel Kittel de sterkste in sprint, morgen opnieuw kansen voor klimmers

Na het wegvallen van Mark Cavendish heeft Dimension Data dus nog een sprinter die mee kan doen om de overwinning: Edvald Boasson Hagen. Hij leek te winnen, maar op de streep duwde Marcel Kittel zijn fiets nog een centimeter voor het wiel van Hagen.



Het is voor Kittel al zijn derde zege deze Tour. De renner van Quick-Step was ook zondag en donderdag al de snelste. De leiderstrui bleef om de schouders van de Brit Chris Froome van Team Sky.



Voor Kittel was het de twaalfde keer dat hij een etappe in de Ronde van Frankrijk won. Daarmee evenaarde hij zijn landgenoot Erik Zabel, die tot vrijdag het Duitse record alleen in handen had.



De vlucht van de dag werd gevormd door een viertal: Maxime Bouet (Fortuneo-Oscaro), Manuele Mori (UAE), Yohann Gène (Direct Energie) en Dylan van Baarle (Cannondale).



Van Baarle reed deze Tour de France al meer dan 300 kilometer in de kopgroep. Van Baarle, die een vrije rol heeft bij Cannondale-Drapac, moet qua op kop gereden kilometers één renner voor zich dulden. De Belgische wielrenner Frederik Backaert van Wanty-Groupe Gobert zat mee in ontsnappingen in de derde en zesde etappe en staat op 391 kilometer.



Hij rijdt morgen wel in de rode rugnummers, voor de meest aanvalslustige renner.



Het algemeen klassement bleef ongewijzigd. Zaterdag gaan de renners in de Tour de bergen in.