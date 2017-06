Marcel Keizer waarschijnlijk de nieuwe Ajax-coach; 'hij heeft van stront gebak gemaakt'

Op een lijn met Bergkamp

Iedereen binnen Ajax is dolenthousiast over hem Ronald de Boer

Een jaar geleden stapte de Noord-Hollander over naar Jong Ajax. Daarmee werd hij tweede in de eerste divisie. Spelers zijn unaniem lovend over zijn innovatieve trainingen en glasheldere communicatie. Enkelen van hen (De Ligt, Kluivert, De Jong) sloten moeiteloos aan bij het eerste, de tijdelijk verbannen El Ghazi hervond vorm en plezier onder Keizer.



De waarschijnlijke aanstelling van Keizer past in de trend van vaderlandse topclubs die kiezen voor een hoofdcoach uit de eigen gelederen. Ajax zelf lanceerde eerder Frank de Boer, Feyenoord Giovanni van Bronckhorst en PSV Phillip Cocu. Allen werden landskampioen. Keizer kan bij lange na niet tippen aan de conduitestaat die genoemde coaches als speler opbouwden, maar hij wordt bij Ajax gezien als lichtend voorbeeld van een moderne, veelzijdige trainer.



'Iedereen binnen Ajax is dolenthousiast over hem,' weet Ronald de Boer. 'Over zijn visie, zijn oefenstof, zijn omgang met de spelers. Bosz zou hem aan zijn staf hebben toegevoegd als hij was gebleven. Mijn broer Frank filosofeerde laatst met hem over voetbal en zei tegen me: 'dat is echt een goeie'.'