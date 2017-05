Marathon onder 2 uur lopen mislukt: Kipchoge was 26 seconden te langzaam

Auto met beeldscherm

De tempomakers hoefden tijdens de 17,5 ronden van 2,4 kilometer op Monza niet te gissen naar hun snelheid. Ze volgden een auto met een beeldscherm waarop ze konden zien of ze niet te hard of langzaam liepen: de ervaring heeft geleerd dat enkele seconden tempovariatie per kilometer een marathonloper aan het slot van de 42.195 meter lelijk kan opbreken.



Dat gebeurde ook ditmaal. Na 30 kilometer lag Kipchoge, die een officieel persoonlijk record heeft van 2.03.05, op het schema van 2 uur. Na 35 kilometer was hij 5 seconden te langzaam. Zeven kilometer later, na de moeilijkste kilometers van elke marathon, kwam Kipchoge 25 seconden tekort voor de streeftijd van 1.59.59 uur. De twee andere toplopers die meededen aan het project konden het ongewoon hoge tempo (zo'n 21 kilometer per uur) niet eens 25 kilometer volhouden.



Kipchoge droeg tijdens de race speciaal ontwikkelde schoenen van Nike: de zogeheten Zoom Vaporfly. In de zool zit een lepelvormige, licht gebogen plaat van koolstofvezel. Die zou een energiebesparing van 4 procent opleveren. Zijn armen en benen waren voorzien van stickers die de luchtweerstand zouden verminderen. Hij droeg een compressiebroek om de beenspieren extra steun te geven. Tijdens de race dronk Kipchoge een speciaal ontwikkelde energiegel. Die zou sneller door het lichaam worden opgenomen dan reguliere suikerdranken.