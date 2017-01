Manchester United na elf jaar weer rijkste club: in 2016 kwam 689 miljoen euro binnen

Premier League

Deloitte sluit niet uit dat dankzij een lucratieve tv-deal alle clubs uit de hoogste Engelse voetbalklasse volgend jaar in de top 30 staan

Acht clubs uit de top-20 komen uit in de Engelse Premier League. Deloitte sluit niet uit dat dankzij een lucratieve tv-deal alle clubs uit de hoogste Engelse voetbalklasse volgend jaar in de top 30 staan.



Het enige Franse team in de lijst is Paris Saint-Germain, dat terugviel naar de zesde plek met 520,9 miljoen euro. Zenit Saint-Petersburg vertegenwoordigt Rusland op de zeventiende plek met 196,5 miljoen.



Duitsland heeft meer clubs bij de twintig best verdienende clubs: Borussia Dortmund (plek 11: 283,9 miljoen euro) en Schalke (plek 14: 224,5 miljoen). Juventus voert de Italiaanse clubs aan. De Oude Dame staat op de tiende plek (224,5 miljoen), gevolgd door AS Roma (15de plek met 218,2 miljoen), AC Milan (16de plek met 214,7 miljoen) en Inter Milan (19de met 179,2 million euro's).



Deloitte voorspelt dat waarschijnlijk een van de twee clubs uit Milaan volgend jaar buiten de top-20 valt vanwege de lucratieve tv-deal in Engeland.