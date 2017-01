Maakt Federer kans op een nieuwe hoofdprijs?

De 35-jarige Roger Federer maakt vandaag in de Rod Laver Arena in Melbourne zijn officiële rentree in het tenniscircuit, na een half jaar afwezigheid en enkele demonstratiepartijen bij de Hopman Cup in Perth. Welke Federer is te zien in de eerste ronde van de Australian Open: een veteraan met een verroest repertoire? Of manifesteert Federer zich in 2017 nog één keer als de magiër die zijn tegenstanders betovert?