Maaike Head verkiest chirurgie boven roeien: 'Niet alles na een gouden medaille is leuk'

Chirurg

Zonder opleiding had ik gewoon doorgeroeid tot ik niet meer kon Maaike Head

Na de Spelen ging ze in het VU-ziekenhuis fulltime aan de slag als arts op de afdeling spoedeisende hulp. Toen ze de kans kreeg over te stappen naar de chirurgieafdeling, was de knoop snel doorgehakt. Ze hield coach Josy Verdonkschot en bootgenoot Paulis voortdurend op de hoogte van haar toekomstplannen. Allebei balen ze van het besluit van Head. Ze begrijpen haar wel.



Head: 'Veel roeiers studeren. Dat is een voordeel met oog op het leven na het roeien. Het is ook een nadeel, want je moet lastige keuzes maken. Zonder opleiding had ik gewoon doorgeroeid tot ik niet meer kon.' Haar afscheid is volgens Head niet het einde van de succesvolle lichte dubbeltwee, waarin roeiers maximaal 59 kilo mogen wegen: 'Ilse is jong en er lopen getalenteerde meiden rond in het lichte roeien. Voor mij is het goed zo. Ik heb bereikt wat ik wilde.'