Lucic-Baroni in halve finale tegen Serena Williams

De 34-jarige Lucic-Baroni beleeft een droomtoernooi. Ze staat voor het eerst sinds 1999 weer in de halve finale van een grandslamtoernooi. De laatste keer dat ze zover wist te komen was op Wimbledon.



Pliskova gaf zich met 4-6 6-3 4-6 gewonnen. De 24-jarige nummer vijf van de plaatsingslijst was in Melbourne nooit verder gekomen dan de derde ronde. Afgelopen najaar stond ze nog in de finale van de US Open. Daarin verloor ze van de Duitse Angelique Kerber.



Williams favoriet

In de andere kwartfinale was de als negende geplaatste Britse Johanna Konta niet opgewassen tegen de als tweede geplaatste Williams: : 6-2 6-3. Na de uitschakeling van titelverdedigster Angelique Kerber is de Amerikaanse veruit favoriet voor de eindzege.