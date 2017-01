Louis van Gaal komt er weer aan, hij is nog niet klaar

Ik moest even opzoeken of het inderdaad om een prestigieuze prijs gaat, zoals werd gemeld. Misschien was het wel gewoon een trucje om Van Gaal in het Circustheater over de vloer te krijgen, want iedereen weet dat met hem als laureaat publiciteit gegarandeerd is.



Het BID gala blijkt een jaarlijks evenement te zijn waarin de top van de overheid en het bedrijfsleven samenkomen om te bespreken wat er goed gaat in Nederland, en hoe het beter kan.