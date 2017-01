Louis van Gaal: ik denk niet dat ik nog terugkeer als trainer

Champions League

Als je het rijtje ziet dat ik heb gecoacht, is er eigenlijk geen land of club meer over Louis van Gaal

In de jaren negentig bij Ajax beleefde Van Gaal zijn succesvolste periode. Hij won de Champions League in 1996 en pakte drie landstitels met de Amsterdamse club. Na Ajax kwam Barcelona, waar hij als Nederlandse trainer in de voetsporen van Johan Cruijff moest treden.



Daarna volgde een van de dieptepunten uit zijn trainerscarrière. Oranje werd onder leiding van Van Gaal uitgeschakeld voor het WK van 2002. 'Een keer een drama', zoals Van Gaal het zelf noemt.



Zijn wederopstanding ging via landstitels bij AZ en Bayern München naar de derde plaats op het WK in Brazilië in 2014. 'Eigenlijk wilde ik na het WK al stoppen', lichtte de 65-jarige Van Gaal toe voor de camera's van Omroep West. 'Maar toen kwam Manchester United en ik had nog nooit in Engeland gewerkt. Dat is het voetballand, dus dat wilde ik nog graag meemaken. Nu heb ik eigenlijk alles gedaan wat ik wilde.'