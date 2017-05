Live - Haalt Ajax de Europa Leaguefinale?

Lyon start met Lacazette

Bij Olympique Lyon keert Lacazette terug in de basis. De gevaarlijke spits viel in Amsterdam kort voor het einde in. Hij was te geblesseerd om een hele wedstrijd te spelen.



Bij Ajax moeten ze de Fransman, die door de club zelf werd opgeleid, goed in de gaten houden. In de Europa League scoorde hij tot nog toe vier keer. In de Franse competitie was hij al goed voor 24 treffers.