Live - Feyenoord comfortabel op 2-0, de landstitel lonkt

Het is rust

Rust op alle negen velden. Bij deze stand is Feyenoord landskampioen, en niets wijst erop dat de Rotterdammers dit feestje nog gaan verspelen. Spannend is het vooral nog in de kelder van de competitie - wie moeten er straks nacompetitie spelen? Roda staat nu nog veilig, maar kijkt wel tegen een achterstand aan in Arnhem. NEC staat 1-0 voor in Heerenveen en zou met deze stand Roda voorbijschieten op de ranglijst. Geen nacompetitie dus voor de Nijmegers.



Maar Sparta kan dat feestje nog verpesten. Want als de Rotterdammers op bezoek bij degradant Go Ahead weten te winnen, halen ze Roda en - op doelsaldo - NEC in. Na 45 minuten spelen staat het nog 0-0.