Linksbuiten Piet Keizer (1943-2017) was grillige vormgever van het grote Ajax

Cruijff of Keizer

In die hoogtijjaren was het voor Ajaxfans een bijna existentiële keuze: Cruijff of Keizer. Zoals bij de Beatles en de Stones ging het tussen het door iedereen erkende talent of de genialiteit met alle wisselvalligheid die daarbij hoort. Piet Keizer had zijn nukken. Soms speelde hij keizerlijk, iets vaker deed hij dat niet. Maar ook dan was er wel één keer die beroemde schaarbeweging, waaraan de zogenoemde fijnproevers zich konden laven.



Amsterdammer Piet Keizer is zijn hele loopbaan Ajax trouw gebleven. Hij maakte zijn debuut in 1961, slechts 17 jaar oude, tegen Feyenoord. In de vijfmans voorhoede van toen begon Keizer als linksbinnen. Later verhuisde hij naar de vleugel.



Een schedelbreuk, opgelopen bij een kopduel, dreigde zijn loopbaan in de kiem te smoren. Er werd zelfs even voor zijn leven gevreesd, maar na een klein jaar keerde Keizer terug op het veld en groeide uit tot een dragende kracht. Hij speelde 490 wedstrijden voor Ajax en scoorde daarin 189 keer.



In twaalf jaar kwam Piet Keizer tot slechts 34 interlands. Dat kwam vooral door de concurrentie met Coen Moulijn, maar had ook te maken met zijn moeilijke persoonlijkheid. Hij was een voetballer die het liefst zijn instincten volgde.