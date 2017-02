Lindsey Vonn wil iedereen verslaan - dus ook mannen

Voor een skiër die volgens de overlevering 'alles' heeft gewonnen, bezit Lindsey Vonn beperkt eremetaal uit de grote competities. De Amerikaanse werd, in haar lange loopbaan (op topniveau actief sinds 2000), slechts tweemaal wereldkampioen: in 2009 in Val d'Isère. Een jaar later, in 2010, werd ze in Vancouver olympisch kampioen op het nummer dat haar het best ligt: de afdaling.