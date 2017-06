Lifter vertelde dat hij zijn lerares had vermoord en dat zijn oom Bruce Willis is

Langs de snelweg van San Francisco naar Los Angeles stond een figuur op de vluchtstrook met zijn duim omhoog, trillend in de hitte. Kansloos. Niemand stopt ooit voor lifters langs de snelweg, zeker niet in Amerika. Ik stopte. Ik heb jaren gelift en de balans is nog lang niet in evenwicht. Het was de derde keer dat ik een lifter meenam in Amerika, dus de eerste twee keer was het goed gegaan.