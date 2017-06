Leids onderzoek zet vraagtekens bij epo als wondermiddel

'Een hematocrietwaarde van 37 procent is wel laag', zegt Joris Rotmans, onderzoeker bij de Leidse epo-studie. 'Die waarde zagen we niet bij onze proefpersonen. Dus het valt niet uit te sluiten dat profrenners met zo'n lage standaardwaarde wel beter presteren met epo als ze stijgen naar 50 procent. In onze studie hadden de deelnemers gemiddeld een hematocriet van 43 procent bij het begin van de studie en was die aan het eind 50 procent. Een behoorlijke stijging dus, die geen effect had op de Mont Ventoux-racetijd.



'In ons experiment zagen we geen effect van epo op bloedwaarden die iets zeggen over spierschade of ontsteking die zouden wijzen op een beter herstel. Onze proefpersonen deden duurtesten in het lab en reden één zware etappe in Frankrijk op de weg. Dat is inderdaad iets anders dan een hele Tour de France rijden. Bij ons experiment waren de verschillen tussen renners met en zonder epo nihil. Het valt echter niet uit te sluiten dat er na veel langer gebruik en veel langere inspanning toch kleine verschillen ontstaan.'