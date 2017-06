Leeuw van Wassenaar: alleskunner op motor

Piet Knijnenburg was de eerste Nederlander die na de oorlog op het circuit van Assen de TT in de topklasse 500 cc won. Dat was in 1946. Twaalf keer zou hij Nederlands kampioen worden, waarvan vijf keer in de 500 cc, drie in 350 cc. en drie keer in 250 cc. Behalve op het asfalt was hij ook succesvol in de modder. Hij won daarbij de zijspanklasse.