Le Cléac'h lijkt af te koersen op winst zeilwedstrijd Vendée Globe

Drie deelnemers hebben in de afgelopen week moeten opgeven. Stéphane Le Diraison verloor op 17 december zijn mast. De Fransman zeilt nu met een noodtuig naar Australië, dat hij gezien zijn slakkengang vermoedelijk pas na Kerst zal bereiken. In deze race is fysieke hulp van buitenaf verboden, waardoor hij uitgeschakeld is.



Dat geldt ook voor Thomas Ruyant, die op 18 december met een enorme klap op iets onder water is gevaren, vermoedelijk een container. Zijn boot liep scheuren in romp en dek op en dreigde te breken. Ruyant had het geluk dat hij relatief dicht bij Nieuw-Zeeland lag; hij was naar het noorden uitgeweken om een zware storm te ontwijken. Hij wist veilig de haven van Bluff te bereiken.



Daarna trof het noodlot Paul Meilhat, die op dat moment derde in de race lag. Op 20 december hoorde hij iets raars en ontdekte hij dat de hydrauliek van zijn zwenkkiel zo ernstig is beschadigd dat hij niet verder kan racen. De 34-jarige Fransman doet voor de eerste keer mee aan de race, heeft een oudere boot en geen foils, maar zeilde niettemin in de kopgroep. Hij vaart nu naar het noorden, waar minder wind staat. Onduidelijk is nog welke haven in de Grote Oceaan hij gaat opzoeken. Van de 29 deelnemers zijn er nog 19 die kans hebben te finishen.