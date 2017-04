Lavreysen kan terugkijken op zeer geslaagd WK baanwielrennen met twee keer zilver

De zaterdag begon met een zege in twee ritten tegen de ervaren Nieuw-Zeelander Eddie Dawkins. 'Dat waren hele moeilijke ritten', meende Lavreysen die zijn zeges er gemakkelijk uit liet zien.



Voor de halve finale had hij het voordeel dat hij in de kwartfinale (tegen Dawkins) geen extra rit, een belle, nodig had. 'Ik had al gedoucht en zag op mijn hotelkamer, voor tv, de extra rit van mijn tegenstander, Ryan Owens, tegen de Duitser Niederlag.'



In de halve finale, in het avondprogramma, hield de Nederlander Owens eronder. Hij was vol zelfvertrouwen aan de halve-eindstrijd begonnen. 'Want vier weken geleden, bij een sprinttoernooi in Alkmaar, had ik Owens ook al verslagen. Daar deed ik het ook in twee ritten.'