Lavreysen kan terugkijken op zeer geslaagd WK, alleen Russische reus is hem de baas

Na die verloren finale van de teamsprint kreeg Lavreysen troost van bondscoach Wolff. Die vertelde hem dezelfde avond nog dat hij de tweede plek van Nederland in het sprinttoernooi mocht bezetten. 'Theo Bos was zeker, maar die andere plaats was een keuze tussen Jeffrey Hoogland en mij.'



Lavreysen, 1.81 meter lang en 92 kilo zwaar, denderde door het sprinttoernooi. In de kwalificatie reed hij een persoonlijk record op de 200 meter: 9,832 seconden (73,230 kilometer per uur). Hij werd zesde. De latere kampioen Dimitriev was direct al de snelste man van het veld.



In de knock-outs was de Nederlander sneller dan de Hongaar Szalontay, de Surinamer Tjon, de Nieuw-Zeelander Dawkins en de Brit Owens. De halve finale tegen Ryan Owens, de vervanger van olympisch kampioen Jason Kenny, betrad hij zaterdagavond met vertrouwen. 'Want vier weken geleden, bij een sprinttoernooi in Alkmaar, had ik Owens ook al verslagen. Ook in twee ritten.'