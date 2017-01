Kyrgios toont opnieuw zijn zelfdestructie in duel met Seppi

Boetes en schorsingen; niets lijkt te helpen

Noem hem een mafkees of een ongeleid projectiel, saai is het nooit als Kyrgios de baan betreedt. Zelfs zijn persconferenties zijn cabaretvoorstellingen. Oud-prof en commentator John McEnroe had Kyrgios gehekeld, omdat hij de partij had weggegeven. `Vraag McEnroe ik of wellicht ook pijn in mijn knie had. Hij weet alles', klonk het sarcastisch.



Maar als iemand weer hoe je moet `tanken', zoals tennissers dat noemen, is het Kyrgios. Vorig jaar liep hij in Sjanghai al naar zijn stoel voordat zijn tegenstander Misha Zverev de bal over het net had gespeeld. Boetes en schorsingen; niets lijkt te helpen om het enfant terrible in het gareel te krijgen.