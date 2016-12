Kwelgeest Bergsma troeft Kramer af op de 10 kilometer

Hij verspeelde in de rit tegen zijn rivaal een grote voorsprong en het uitzicht op de recordverbetering

Het was na de tegenvaller van Turijn (zesde) en de foutieve baanwissel in Vancouver (diskwalificatie) de derde pijnlijke exercitie voor Kramer die in Sotsji, na een valpartij met de racefiets, last had gekregen van de kwetsbare rug. Hij, de man van tweemaal goud op de 5 kilometer, nam zich voor om, vier jaar later, de 10 kilometer ook van een gouden slotakkoord te voorzien.



Daartoe moet hij de hindernis Bergsma slopen. Vorig jaar leek het daar aardig op, al had Kramer daar zelf nauwelijks de hand in. Bergsma reed zich in november 2015 kapot op de 10 kilometer van Salt Lake City, waar hij het juist gereden wereldrecord van Ted-Jan Bloemen wenste aan te vallen. Hij had, in een rit tegen Kramer, last van de hoogte. Het lichaam was onvoldoende aangepast aan de ijle lucht van Utah. Hij verspeelde in de rit tegen zijn rivaal een grote voorsprong en het uitzicht op de recordverbetering.



Een maand later was er op de NK afstanden een 10 kilometer, waar de zwaar vermoeide Bergsma zich zo forceerde dat hij op 13.07,77 eindigde. Hij werd ook nog eens gediskwalificeerd, omdat hij twee pylonen raakte. De wereldtitelstrijd in Kolomna telde daardoor naast Kramer Bergsma's ploeggenoot Kooiman op de 10 kilometer. Zij werden, zo zijn de mondiale verhoudingen, een en twee.