Kramer zet kroon op uitstekend seizoen met 9de wereldtitel allround

Ploeggenoot Patrick Roest pakte WK-zilver. De 21-jarige debutant reed in de laatste rit tegen Kramer de vijfde tijd (13.21,11). Jan Blokhuijsen, tweede op de 10.000 meter in 13.13,39, veroverde evenals vorig jaar brons in de eindstand.



Voor Kramer was het zijn negende wereldtitel allround. Eerder dit seizoen veroverde hij de Europese titel allround. Vorige maand behaalde Kramer bij de WK afstanden twee keer goud (5000 en 10.000 meter) en een keer brons (1500 meter).



Het eerste goud bij het WK allround veroverde de onbetwiste recordhouder in 2007. Daarna zegevierde Kramer eveneens in 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2015 en 2016. In 2011 (Ivan Skobrev uit Rusland) en 2014 (Koen Verweij) deed hij niet mee.