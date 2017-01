Kramer was excellent, Wüst in buurt van haar beste niveau

Kramer staat voor 3-2-2. Dat aantal zal volgend jaar op het olympische ijs van Gangneung stevige uitbreiding ondergaan, daar is niet veel twijfel aan.



Na haar Europese titel van zaterdagmiddag zei Wüst zich net zo goed te voelen als in het jaar voor de Spelen van Sotsji. Toen was ze, bij de WK afstanden in datzelfde stadion van Sotsji, in een vorm die drie wereldtitels opleverde. Het jaar erna zette haar landgenote Jorien ter Mors een streep door de ambitie van Wüst om het 1.500 metergoud van Vancouver 2010 te prolongeren. Hoe dan ook: over een maand zal in Gangneung (ook deze keer de generale voor de Spelen) blijken hoe de vormstijging van Wüst is.



Kramer kreeg dit weekeinde een regen van complimenten over zich heen. Hij was als de koning die zijn volk toesprak. Hoe zeer het nieuwe Thialf, met ijs en publiek, had bijgedragen aan zijn negende Europese titel, hij wilde het wel kwijt.