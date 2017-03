Kramer schrijft ogenschijnlijk eenvoudig voor negende keer WK allround op zijn naam

Hij is niet zo diep gevallen als Verweij. Op één seizoen na haalde hij altijd medailles bij het EK en WK allround. Afgelopen weekeinde ook. Hij werd derde en droeg zo bij aan het derde compleet Nederlandse podium in de geschiedenis. Alleen in 2000 en 2012 was dat eerder gebeurd.



Ondanks zijn podiumplaatsen van de laatste jaren heeft Blokhuijsen Kramer niet meer zo onder druk kunnen zetten als in 2012. Ook de aanval van de Noord-Hollander op het allroundbastion van Kramer is afgeslagen.



Gaat het Patrick Roest wel lukken? Vooralsnog lijkt de Fries hem niet als een bedreiging te zien. Vaak tart Kramer serieuze concurrenten binnen de ploeg met plagerijtjes. Vooral bij Kjeld Nuis schept hij daar plezier in, maar bij Roest houdt hij zich in. Die merkt dat. 'Misschien omdat ik minder een gevaar ben voor hem in het allrounden dan Kjeld op de 1.500 meter.'



Roest (21) heeft in elk geval de tijd aan zijn kant. Kramer gaat als 30-jarige de herfst van zijn carrière in. Roest heeft de toekomst. Toch wil hij daar niet op wachten. 'Het mooiste is om hem uit te dagen als hij er nog is.'



Bovendien zou wachten riskant zijn, want achter Roest dient nog jonger talent zich aan. Chris Huizinga, wereldkampioen junioren van dit jaar, is volgend jaar zijn ploeggenoot en concurrent. Net als Roest zal hij koning Kramer maar wat graag van de troon stoten. Met Roest erbij.