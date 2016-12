Krajicek nieuwe coach Canadese toptennisser Milos Raonic

In maatkostuum in de spelersbox?

John McEnroe fungeerde tijdens Wimbledon als adviseur, coach Carlos Moya stapte eind november over naar het team van zijn vriend en landgenoot Rafael Nadal. Toen was de weg vrij voor Krajicek om naast Riccardo Piatti toe te treden tot de staf van Raonic. Maandag werden in Monte Carlo de laatste details geregeld, vandaag trainden Krajicek en Raonic in het gloednieuwe tenniscentrum in Nice.



In 2017 ontbreekt Raonic nog bij het ABN Amro World Tennis Tournament in Ahoy. 'Ik hoop Milos uiteraard vanaf 2018 wel te strikken voor het toernooi. Nee, ik heb het niet als voorwaarde gesteld voor onze samenwerking.'



Wordt Krajicek vanaf 2018 de eerste toernooidirecteur, die in maatkostuum in de spelersbox plaatsneemt? Krajicek, met een ironisch lachje: 'Waarom alleen in Rotterdam? Misschien zet ik een trend en sta ik met Raonic als een voetbaltrainer in maatpak langs de lijn. Maar dan niet in Melbourne, het is vaak 40 graden tijden de Australian Open.'