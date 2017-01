Kraamkamer voor Nederlandse hardlopers

Het is niet moeilijk de hardloopploeg van Team Distance Runners (TDR) te herkennen. Bij de start van de Sylvestercross in Soest gaan de atleten van het Noord-Hollandse opleidingscentrum gekleed in een opvallend paars tenue. Na de wedstrijd hullen ze zich in een gelikt trainingspak met fluorescerend gele en roze strepen van hun kledingsponsor New Balance. Bij elke hardloopwedstrijd moet duidelijk zijn dat TDR aanwezig is.



Dat is belangrijker dan ooit.