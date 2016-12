Kort geding tussen ADO en Wang duurt nog geen zeven minuten - Wang komt niet opdagen

Dat Wang ontbrak viel te verwachten - hij liet zich vaker niet dan wel zien bij belangrijke gebeurtenissen voor de club - maar ook zijn advocaten ontbraken in het Haagse Paleis van Justitie.



'Teleurstellend', oordeelde Manders. Volgens de advocaat van ADO, Paul Olden, is alles in het werk gesteld om Wang van het kort geding op de hoogte te stellen. 'We hebben ze benaderd per koerier, aangetekend en via email.' Hij acht het uitgesloten dat de tegenpartij niet van het geding afwist. 'Hun advocaat heeft tijdens de zaak bij de ondernemingskamer nog geklaagd over dit kort geding.'