Korfballers van TOP Sassenheim prolongeren landstitel in Amsterdam

Er ging alleen helaas te veel mis. In de tweede helft lukte het niet meer bij ons, we misten te veel schoten Marc Broere

De tegenstander was vandaag beter, erkent coach Barry Schep van Blauw-Wit. 'We kwamen niet meer onder de druk uit. We hadden wel de felheid, maar TOP heeft iets meer kwaliteit.' Dat Amsterdamse korfballiefhebbers hunkeren naar succes, doet hem goed. De wissel van nestor Broere, met 37 jaar net zo oud als zijn coach, brengt een staande ovatie teweeg in het stadion.



Broere is ondanks dit gebaar teleurgesteld. Hij had zijn carrière graag bekroond het kampioenschap. 'Blauw Wit is een kleine club en dan is zo'n ervaring als deze finale geweldig voor de supporters. Er ging alleen helaas te veel mis. In de tweede helft lukte het niet meer bij ons, we misten te veel schoten. Ik vond dat we tegen PKC meer wilskracht toonden.' Hij houdt zich op de vlakte over het vervolg van zijn lange loopbaan. 'Ik ben nog hartstikke fit, dus daar zal het niet aan liggen.'



De hegemonie van de provincie in het korfbal duurt door de zege van TOP voort. Twee supermarktmedewerkers op station Bijlmer Arena zijn later op de avond niet onder de indruk van de luidruchtige supporters. 'Ajax heeft zeker weer gewonnen.'