Koploper Feyenoord behoudt voorsprong na moeizame overwinning

De koploper speelde niet best tegen Roda JC, maar consolideerde door een 0-2 zege de voorsprong op Ajax (vijf punten) en PSV (acht punten). Rutjes: 'En dat telt, hè.'



Rutjes zou Feyenoord de titel 'zelf ook enorm gunnen'. En dat is niet omdat Roda's cultheld tegenover alles in het leven positief lijkt te staan, noch omdat hij Rotterdammer van geboorte is. 'Dat verdienen die jongens gewoon. Begrijp me niet verkeerd, hè, ik wilde dat we van ze hadden gewonnen vandaag. Maar hoe Vilhena speelt ... wat een geweldenaar. En hoe koeltjes Kuijt blijft, hoe fit-ie nog is... indrukwekkend. Ze hebben alles in huis.'