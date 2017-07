Koolhof en Middelkoop nemen afscheid van elkaar met kansloos verlies op Wimbledon

Plafond bereikt

Ergens wisten we ook dat het tegen ons zou werken. En dat moment hebben we lang kunnen uitstellen Matwe Middelkoop

Middelkoop: 'Het is al redelijk uitzonderlijk dat we zo lang hebben samen gespeeld. Meestal stoppen dubbelteams na een jaar. Het is knap dat we die uiteenlopende karakters op de baan lieten samensmelten, bij ons was een plus een drie. Ergens wisten we ook dat het tegen ons zou werken. En dat moment hebben we lang kunnen uitstellen. Nu gaat de stekker eruit, na een mooi samenzijn op Wimbledon.'



In januari wonnen Koolhof en Middelkoop nog het toernooi in Sydney, een maand later bereikten ze de finale van het sterk bezette toernooi in Rotterdam. 'Toen wonnen die jongens van alle topteams', zegt coach Marco Coers. 'Daarom was dit geen eenvoudig besluit. De meeste topspelers die ik spreek op Wimbledon begrijpen er niks van. Stoppen jullie ermee? De De Dutch Team, Double Trouble, Wesley en Matwé hebben respect afgedwongen met hun spel.'



Toch ondervonden Middelkoop en Koolhof dat ze hun plafond hadden bereikt. Middelkoop: 'Je bent constant op zoek naar vernieuwing. Maar de frisse energie ontbrak. Het werd teveel van hetzelfde. Daardoor vonden we niet de spirit die nodig was om ons spel te verbeteren.'