Koningsklasse van bokssport heeft weer een boegbeeld: voormalig metselaar Anthony Joshua

Klitsjko, de olympisch kampioen van 1996, was elf jaar lang de sterkste, maar hij was ook saai. Hij is een voorbeeldige sportman zonder uitstraling. En misschien was hij wel te goed voor zijn tegenstanders. Zijn opvolger, Tyson Fury, zorgde vooral voor rumoer. Hij deed controversiële uitspraken over vrouwen, homo's en pedofilie. Nadat hij in 2015 de kampioensgordel van Klitsjko had overgenomen, belandde hij in een depressie. Door zijn mentale kon hij niet meer vechten. Hij leverde zijn titels in.



Joshua, de olympisch kampioen van 2012, valt juist op door zijn evenwichtige persoonlijkheid. Hij is onervaren, maar 90duizend toeschouwers in Wembley brengen hem niet van zijn stuk. Zijn persoonlijkheid gecombineerd met zijn uitstraling en 113 kilogram bij 1,98 meter aan spieren maken van hem een potentiële wereldster. In persconferenties is hij beleefd en welbespraakt. In zijn vuisten zit enorme slagkracht. Internationale media houden van zijn klassieke levensverhaal: een jongen van de zelfkant die zich opwerkt tot wereldkampioen in het zwaargewicht.



Zijn torso is een perfect marketinginstrument voor het Amerikaanse kledingmerk Under Armour. Hiphopartiest Dr. Dre brengt zijn koptelefoons aan de man met de hulp van de Brit. Joshua is verfrissend in de vastgeroeste zwaargewichtdivisie.



Klitsjko zei na de wedstrijd te twijfelen over een terugkeer in de ring. Joshua wil het graag opnemen tegen Tyson Fury, als die weer in goede conditie geraakt. De kans bestaat dat hij zal uitkomen tegen de wereldkampioen van de WBC-bond, de 31-jarige Amerikaan Deontay Wilder, die zaterdag in Wembley als toeschouwer aanwezig was. Wilder is een geduchte rivaal: 38gevechten gewonnen, 37 maal op knock-out.