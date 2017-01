Koemans Everton laat niets heel van oud-ploeggenoot Pep

Liverpool

Vijftig kilometer oostwaarts bewees een verzwakt Liverpool op z'n best te zijn in topwedstrijden. Door een benutte strafschop van James Milner leek het drie punten mee te stelen bij de grote rivaal, maar Ibrahamovic maakte gelijk tijdens een pompen of verzuipen-offensief.



Het was een goed weekeinde voor de Londense titelkanshebbers. Chelsea won gemakkelijk bij regerend landskampioen Leicester City (0-3), Arsenal tikte Swansea City weg (0-4) en mede door een hattrick van Harry Kane boekte Tottenham Hotspur tegen West Bromwich Albion de zesde zege op rij (4-0).



Naast de strijd tussen Merseyside en Manchester was dit het weekeinde van twee ontbrekende, sikkeneurige topspelers. Bij Chelsea ontbrak Diego Costa, die op de training ruzie zou hebben gemaakt en een aanbod uit China heeft gekregen waar hij 30 miljoen pond kan incasseren. In Oost-Londen is Dimitri Payet in staking gegaan omdat West Ham hem niet naar Olympique Marseille laat gaan. Bij de 3-0 zege op Crystal Palace werd de Fransman niet gemist. Spits Andy Carroll stal de show met een geweldige omhaal, een van de mooiste doelpunten van het seizoen.